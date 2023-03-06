«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «Интера»

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони может сменить итальянскую Серию А на Английскую премьер-лигу. По сообщениям Inter Live, в трансфере 23-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы готовы предложить Бастони долгосрочный трудовой договор с годовой заработной платой в размере восьми миллионов евро. Нынешний оклад Алессандро в «Интере» составляет 2,7 миллиона. Руководство «нерадзурри» готово поднять зарплату игроку до 4,5 млн, в то время как Бастони требует минимум шесть миллионов.

Контракт защитника с миланским клубом истекает летом 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 55 миллионов евро.