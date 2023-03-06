«Манчестер Сити» и «ПСЖ» сразятся за хорватского полузащитника

Перспективный хорватский защитник Лука Вушкович, права на которого принадлежат «Хайдуку», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Речь идет о «Манчестер Сити». Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

16-летний футболист связан контрактными обязательствами с нынешним клубом до середины 2026 года. Ранее в прессе сообщалось об интересе к Вушковичу со стороны еще одного европейского гранда – французского «ПСЖ».

В последнем матче «Ман Сити» на домашнем стадионе одержал победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:0. После 26 туров Премьер-лиги «горожане» занимают второе место, отставая от «Арсенала» на пять баллов.