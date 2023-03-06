«Манчестер Юнайтед» нашёл новую звезду в атаку

«Манчестер Юнайтед» подыскивает усиление на место центрального нападающего. Согласно данным журналистов Calciomercato, в поле зрения «красных дьяволов» попал форвард сборной Сербии и туринского «Ювентуса» Душан Влахович.

Манкунианцы собираются воспользоваться непростой ситуацией, в которую попала «старая синьора» из-за снятия 15 очков. Туринский гранд рискует не попасть в Лигу чемпионов, в связи с чем лидеры могут покинуть команду. В их числе фигурирует Влахович.

«МЮ» является не единственным претендентом на 23-летнего футболиста. В трансфере форварда также заинтересованы «Челси», «Реал» и «Бавария».

Стоимость Влаховича оценивается в 80 миллионов евро. Его контракт с «Ювентусом» истекает летом 2026 года