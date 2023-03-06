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«Манчестер Юнайтед» нашёл новую звезду в атаку

06 Марта 2023 • 11:26 Комментировать (3)

«Манчестер Юнайтед» подыскивает усиление на место центрального нападающего. Согласно данным журналистов Calciomercato, в поле зрения «красных дьяволов» попал форвард сборной Сербии и туринского «Ювентуса» Душан Влахович.

Манкунианцы собираются воспользоваться непростой ситуацией, в которую попала «старая синьора» из-за снятия 15 очков. Туринский гранд рискует не попасть в Лигу чемпионов, в связи с чем лидеры могут покинуть команду. В их числе фигурирует Влахович.

«МЮ» является не единственным претендентом на 23-летнего футболиста. В трансфере форварда также заинтересованы «Челси», «Реал» и «Бавария».

Стоимость Влаховича оценивается в 80 миллионов евро. Его контракт с «Ювентусом» истекает летом 2026 года

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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CHegevarra007
06 Марта 2023 в 13:43
А когда это Влахович вдруг стал звездой?
overkill666
06 Марта 2023 в 13:46
как только за него переплатили раза так в два...
Leonardis
06 Марта 2023 в 12:04
МЮ Нужно о защите думать,после позора от Ливерпуля...
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