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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Капитан «МЮ» Варан заставил одноклубников подойти к болельщикам после разгрома 0:7

06 Марта 2023 • 10:33 Комментировать

Капитан и защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заставил партнеров по команде подойти к трибуне своих болельщиков после унизительного поражения от «Ливерпуля» на «Энфилде».

Как информирует Metro, некоторые игроки команды после финального свистка хотели побыстрее покинуть поле, однако француз заставил их остаться. После слов капитана несколько футболистов, направлявшихся в подтрибунное помещение, вернулись на поле о подошли к своим фанатам.

Напомним, что поединок завершился крупным поражением подопечных Эрика тен Хага со счетом 0:7. После этого фиаско манкунианцы занимают третье место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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