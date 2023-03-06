Сунесс: «В матче с «МЮ» мы увидели прежний «Ливерпуль»

Футбольный тренер Грэм Сунесс прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Команда Юргена Клоппа победила с разгромным счетом 7:0.

«Очень солидное выступление от «Ливерпуля». Во второй половине они превосходили гостей во всех компонентах. Это был прежний «Ливерпуль», к которому мы привыкли. Очень впечатляющая игра. Именно этого не хватало команде в этом сезоне», - передает слова эксперта таблоид Daily Mail.

«Ливерпуль» набрал 42 балла и поднялся на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, обойдя «Ньюкасл».