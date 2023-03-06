Шоу: «Стыдно перед фанатами за такой позор «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о разгромном поражении от «Ливерпуля» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги. Поединок состоялся на «Энфилде» и завершился разгромным проигрышем манкунианцев со счетом 0:7.

«Случившееся тяжело объяснить. Мы явно сыграли не на своем уровне. Это было очень далеко от того, на что способна команда. Мне стыдно перед нашими болельщиками. Хочу принести свои извинения. Мы разберем эту игру, чтобы извлечь урок из этого позора», - передает слова футболиста Manchester Evening News.

После 26 туров подопечные Эрика тен Хага с 49 очками занимают третье место в турнирной таблице.