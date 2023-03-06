Раскрыты трансферные планы «Ливерпуля»

Авторитетный журналист Фабрицио Романо раскрыл трансферные планы руководства «Ливерпуля» на грядущее лето. Как стало известно инсайдеру, мерсисайдский топ-клуб планирует серьезно обновить состав команды. «Красные» собираются подписать 3-5 новых игроков. Имена потенциальных новичков пока неизвестны.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» распрощается с Роберто Фирмино, Наби Кейта и Алексом Окслейдом-Чемберленом по завершении нынешнего сезона.

В последнем матче чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа одержали разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0. Благодаря этому успеху мерсисайдцы поднялись на пятое место в таблице.