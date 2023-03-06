Хендерсон сделал громкое заявление после разгрома «МЮ»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пообщался с журналистами после поединка 26-го тура чемпионата Англии против «МЮ». Мерсисайдцы победили соперника на своем поле со счетом 7:0.

«Потрясающий день для всех нас. Каждый член команды показал невероятный уровень. К нам вернулась наша энергия. «Ливерпуль» возвращается! Это очень важная победа, но нам нужно уже концентрироваться на следующем матче», - передает слова полузащитника Sky Sports.

После этой победы подопечные Юргена Клоппа обогнали «Ньюкасл» и понялись на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «МЮ», несмотря на фиаско, остался третьим.