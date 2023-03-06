Гакпо высказался о разгроме «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо высказался о разгромной победе над «Манчестер Юнайтед» во встрече 26-го тура Английской премьер-лиги. Мерсисайдцы выиграли со счетом 7:0.

«Команда вышла на поле с максимальным настроем, мы шли вперед и давили на соперника. У нас было предостаточно моментов, и удача нам сопутствовала. Я удивился, что мы смогли забить целых семь голов. «Ливерпулю» нужно продолжат двигаться вперед и сохранять настрой, который был в этой игре», - передает слова Гакпо Sky Sports.

Благодаря победе «Ливерпуль» поднялся на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.