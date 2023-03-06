Робертсон прокомментировал уничтожение «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал крупную победу над «Манчестер Юнайтед» (7:0) в рамках 26-го тура Английской премьер-лиги.

«Ливерпуль» был хладнокровен в каждом моменте, мы отлично действовали на каждом участке поля. Никто не думал о таком исходе, но когда команда в себе уверена, возможно все. В этот раз что-то щелкнуло. Мы должны набраться уверенности после этой победы и настраиваться на следующий матч», - передает слова футболиста BBC Sport.

Благодаря вчерашнему успеху «Ливерпуль» поднялся на пятое место в таблице Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» находится на третьей строчке.