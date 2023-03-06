«Хорошо поспать, гений»: близкий к Роналду журналист поиздевался над тен Хагом

Британский журналист Пирс Морган, который прославился благодаря скандальному интервью с португальским нападающим Криштиану Роналду, с издевкой отреагировал на разгромное поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля».

«Желаю хорошо поспать, гений», - обратился Морган посредством социальных сетей к главному тренеру «красных дьяволов» Эрику тен Хагу.

Матч состоялся на «Энфилде» и завершился катастрофическим поражением «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:7. Это фиаско стало самым крупным в тренерской карьере тен Хага.

После этой неудачи «МЮ» идет на третьем месте, а «Ливерпуль» - на пятом.