Салах высказался о рекорде, который установил в матче с «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах дал интервью журналистам после разгромной победы над «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии. В этой встрече египтянин установил рекорд по голам за «красных» в Премьер-лиге.

«Особенные чувства, которые не передать словами. Я держал в уме этот рекорд с того момента, как оказался на «Энфилде». Гнался за ним с первого сезона. Очень круто побить его в матче против «МЮ». Хочу отпраздновать это с родными чашкой чая», - цитирует Мохамеда Sky Sports.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 30-летний нападающий провел 25 поединков, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и семь голевых передач.