«Вива, Роналду»: фанаты «Ливерпуля» поиздевались над «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье, 5 марта, состоялся поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на «Энфилде» и завершилась разгромной победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 7:0.

По ходу поединка болельщики мерсисайдского клуба скандировали имя бывшего форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду, покинувшего манкунианцев в конце ноября прошлого года. Фанаты «красных» кричали с трибун «Вива, Роналду».

В настоящий момент Криштиану выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».

После вчерашнего поражения «МЮ» с 49 очками остался на третьем месте в таблице АПЛ, а «Ливерпуль» (42) поднялся на пятую строчку.

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