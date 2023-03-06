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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вива, Роналду»: фанаты «Ливерпуля» поиздевались над «Манчестер Юнайтед»

06 Марта 2023 • 08:18 Комментировать (2)

В воскресенье, 5 марта, состоялся поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на «Энфилде» и завершилась разгромной победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 7:0.

По ходу поединка болельщики мерсисайдского клуба скандировали имя бывшего форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду, покинувшего манкунианцев в конце ноября прошлого года. Фанаты «красных» кричали с трибун «Вива, Роналду».

В настоящий момент Криштиану выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».

После вчерашнего поражения «МЮ» с 49 очками остался на третьем месте в таблице АПЛ, а «Ливерпуль» (42) поднялся на пятую строчку.

Тен Хаг рассказал, как принял решение выгнать Роналду из «МЮ»

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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ингерман
06 Марта 2023 в 09:38
ай усе прально сказав: ливер поднялся на вторую строчку за манюней.. на 1-ой - тотен.. кхе-кхе.. )))
Емельян
06 Марта 2023 в 08:58
Евро-Футбол! Захаров! Ну сколько можно нырять мордой в г.вно? Ну, даже свиньи учатся, а вот сотрудники Евро-Футбола - не могут! Цитата: "...После вчерашнего поражения «МЮ» с 49 очками остался на третьем месте в таблице АПЛ, а «Ливерпуль» (42) поднялся на вторую строчку." Захаров! Ну закончи ты наконец 8-ой класс! Возможно тогда узнаешь, что команда с 42-мя очками не может быть на втором месте, когда команда с 49 (!) очками на третьем!!! Дно! Захаров! Ну покажи аттестат! Ты точно школу закончил? 😣😣
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