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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» не проигрывает в девяти домашних матчах АПЛ подряд – 2-й показатель в лиге

05 Марта 2023 • 20:51 Комментировать
Ноттингем Форест
2:2
Эвертон
окончен

«Ноттингем Форест» продлил домашнюю беспроигрышную серию в рамках Английской премьер-лиги.

«Лесники» поделили очки с «Эвертоном» (2:2), уступая в счёте дважды по ходу встречи. По данным Squawka, команда не проигрывает в родных стенах уже в девяти подряд поединках чемпионата – вторая по продолжительности действующая беспроигрышная серия среди всех представителей АПЛ. Лидирует по данному показателю «Манчестер Юнайтед», не знающий поражений на «Олд Траффорд» на протяжении 11 матчей.

«Ноттингем Форест» располагается на 14-м месте в турнирной таблице с 26 набранными очками после 25 встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
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