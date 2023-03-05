«Ноттингем Форест» ушёл от поражения в матче с «Эвертоном»

В 26-м туре чемпионата Англии пересеклись представители нижней трети таблицы, «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Команды редко били по воротам, тем более, примечательно, что поединок получился результативным. Уже на 10-й минуте Демарай Грэй с пенальти пробил в правый нижний угол, а голкипер не угадал. Довольно быстро счет сравнялся - Морган Гиббс-Уайт от линии штрафной зарядил в правую часть ворот, Джордан Пикфорд выручил, но первым на добивании оказался Бреннан Джонсон - 1:1. Еще десяток минут, и «ириски» снова впереди - Пикфорд выбил мяч далеко вперед, Майкл Кин сбросил его дальше, и Абдулай Дукуре с близкого расстояния поразил мишень. Добрый тайм разделил между собой третий и четвертый голы. Джонсон обыгрался с партнером и зарядил в дальний верхний угол со средней дистанции - 2:2.

«Эвертон» остается в зоне вылета, соперник - 14-й.