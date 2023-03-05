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«Ноттингем Форест» ушёл от поражения в матче с «Эвертоном»

05 Марта 2023 • 18:54 Комментировать
Ноттингем Форест
2:2
Эвертон
окончен

В 26-м туре чемпионата Англии пересеклись представители нижней трети таблицы, «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Команды редко били по воротам, тем более, примечательно, что поединок получился результативным. Уже на 10-й минуте Демарай Грэй с пенальти пробил в правый нижний угол, а голкипер не угадал. Довольно быстро счет сравнялся - Морган Гиббс-Уайт от линии штрафной зарядил в правую часть ворот, Джордан Пикфорд выручил, но первым на добивании оказался Бреннан Джонсон - 1:1. Еще десяток минут, и «ириски» снова впереди - Пикфорд выбил мяч далеко вперед, Майкл Кин сбросил его дальше, и Абдулай Дукуре с близкого расстояния поразил мишень. Добрый тайм разделил между собой третий и четвертый голы. Джонсон обыгрался с партнером и зарядил в дальний верхний угол со средней дистанции - 2:2.

«Эвертон» остается в зоне вылета, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Ноттингем Форест2:2Эвертон
  10'Грэй Демарай (0:1)
(1:1) Джонсон Бреннан19'  
  29'Дукуре Абдулай (1:2)
(2:2) Джонсон Бреннан77'  
Навас КейлорОрье СержУорролл ДжоФелипе Аугусто IV  79'Лоди Ренан  56'Шелви ДжонджоФройлер Ремо 71' (Деннис Эммануэль ( 71') Колбэк Джек 71' (Айю Андре ( 71') Джонсон БреннанГиббс-Уайт Морган  52'Вуд Крис 71' (Йейтс Райан ( 71')
Запасные: Сарридж СэмТоффоло ХарриУильямс НекоХеннесси УэйнЛингард ДжессиМангаля Орель
Пикфорд ДжорданКоулмэн ШеймусКин МайклТарковски Джеймс  57'Годфри Бен  42'Гуэйе ИдриссаАйуоби Алекс 89' (Мопе Нил ( 89') Дукуре АбдулайОнана АмадуМакнил Дуайт  52'Грэй Демарай  56' 89' (Дэвис Том ( 89')
Запасные: Бегович АсмирМина ЙерриГарнер ДжеймсКоуди КонорСиммс ЭллисХолгейт МэйсонВинагре Рубен
05 марта. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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