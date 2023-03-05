«Манчестер Юнайтед» уже строит планы на летнюю трансферную кампанию. Одна из главных задач «красных дьяволов» заключается в подписании центрального нападающего. Как сообщает Football insider, манкунианцы составили шорт-лист, на вершине которого располагается 24-летний Виктор Осимхен, который проводит отличный сезон в «Наполи». Нигериец оценивается специалистами портала transfermarkt в 70 миллионов евро.

Также в шорт-листе находятся Гарри Кейн из «Тоттенхэма» (29 лет, оценочная стоимость – 90 миллионов евро), Тэмми Абрахам из «Ромы» (25 лет, 45 миллионов) и Беньямин Шешко, который летом перейдёт из «Ред Булл Зальцбурга» в «РБ Лейпциг» (19 лет, 20 миллионов).