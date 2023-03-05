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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Стерлинг не планирует менять клуб

05 Марта 2023 • 16:42 Комментировать

Нападающий Рахим Стерлинг не планирует менять клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний футболист привержен проекту в «Челси», несмотря на появляющиеся слухи.

Также Романо рассказывал о ситуации с двумя другими футболистами «Челси», чьё будущее туманно. Так, переговоры с Мэйсоном Маунтом в настоящий момент находятся в «режиме ожидания». Что касается Н’Голо Канте, то он хочет остаться в команде. Стороны близки с согласованию деталей нового контракта.

Отметим, что «Челси» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг Н'Голо Канте Мэйсон Маунт
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