Нападающий Рахим Стерлинг не планирует менять клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний футболист привержен проекту в «Челси», несмотря на появляющиеся слухи.

Также Романо рассказывал о ситуации с двумя другими футболистами «Челси», чьё будущее туманно. Так, переговоры с Мэйсоном Маунтом в настоящий момент находятся в «режиме ожидания». Что касается Н’Голо Канте, то он хочет остаться в команде. Стороны близки с согласованию деталей нового контракта.

Отметим, что «Челси» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.