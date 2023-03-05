В летнее трансферное окно «Манчестер Сити» рассчитывает заполучить Йошко Гвардиола. 21-летний хорватский защитник из «РБ Лейпцига» показывает высокий уровень игры, и за ним уже выстроилась очередь из топ-клубов.

«Манчестер Сити» надеется выиграть гонку за Йошко Гвардиолом. При этом главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола ради подписания хорвата готов пожертвовать другим защитником – Эмериком Лапортом. Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на издание Sport.

Йошко Гвардиол оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 75 миллионов евро. При этом «РБ Лейпциг» наверняка будет требовать за игрока больше.