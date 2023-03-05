Футбольная ассоциация Англии обеспокоена наплывом легионеров, что стало непредвиденным следствием выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом на своих страницах рассказывает The Sunday Times.

Хотя сейчас местным клубам сложнее подписывать игроков из стран ЕС, приглашать игроков не из стран ЕС стало проще. Исполнительный директор Футбольной ассоциации Марк Буллингем сообщил, что в последние два трансферных окна английские клубы подписали в два раза больше иностранцев, чем в любой из более ранних периодов. Отмечается, что на прошлой неделе только 28% игроков из стартовых составов клубов АПЛ были англичанами.

Учитывая ситуацию, в Англии могут ввести лимит на легионеров.