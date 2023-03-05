«Челси» может купить нападающего за 80 млн евро

Английский форвард Тэмми Абрахам, права на которого принадлежат «Роме», может вернуться на родину. По информации The Athletic, в подписании нападающего заинтересованы лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
«Пенсионеры», за которых Абрахам выступал до переезда в Италию, имеют право выкупа игрока у римского клуба за 80 миллионов евро. Лондонцы могут активировать эту опцию по окончании сезона-2022/2023.
Напомним, что «Челси» продал Тэмми итальянскому клубу летом 2021 года за 40 миллионов.
В текущем сезоне чемпионата Италии нападающий сыграл 24 матча, в которых записал на свой счет шесть голов и три результативные передачи.
Походу, пока у владельца Челси слишком много денег - будут кидать ему все что попало за 70-120 млн.
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