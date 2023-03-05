«Челси» может купить нападающего за 80 млн евро

Английский форвард Тэмми Абрахам, права на которого принадлежат «Роме», может вернуться на родину. По информации The Athletic, в подписании нападающего заинтересованы лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Пенсионеры», за которых Абрахам выступал до переезда в Италию, имеют право выкупа игрока у римского клуба за 80 миллионов евро. Лондонцы могут активировать эту опцию по окончании сезона-2022/2023.

Напомним, что «Челси» продал Тэмми итальянскому клубу летом 2021 года за 40 миллионов.

В текущем сезоне чемпионата Италии нападающий сыграл 24 матча, в которых записал на свой счет шесть голов и три результативные передачи.