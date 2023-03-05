По завершению нынешнего сезона звёздный нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино покинет клуб, что уже подтвердил его агент. У 31-летнего бразильца не будет проблем с поиском нового места работы – слухи уже связывают Фирмино с несколькими европейскими топ-клубами.

Как сообщает TuttoJuve, подписать Роберто Фирмино летом может «Ювентус». Туринцы проявляли интерес к бразильцу ещё в прошлом году, но тогда осуществить сделку не удалось.

Впрочем, есть проблема. «Ювентус» сможет потянуть зарплату Роберто Фирмино только при попадании в Лигу чемпионов. С учётом снятия 15 очков туринцам будет сложно решить эту задачу через чемпионат. Второй вариант – победа в Лиге Европы.