​«Вест Хэм» принял решение по судьбе Мойеса после 0:4

В субботу «Вест Хэм» снова разочаровал армию своих болельщиков. Команда проиграла в гостях у «Брайтона» с результатом 0:4.

Как сообщает в социальных сетях журналист Джейкоб Стейнберг, «Вест Хэм» не планирует увольнять Дэвида Мойеса с должности главного тренера, несмотря на провальный результат. Шотландец продолжит работать с командой.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонцы всего лишь на два очка опережают зону вылета.

Ближайший матч «Вест Хэм» проведёт в четверг, 9 марта, – против кипрского АЕКа в Лиге конференций.