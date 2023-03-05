Тен Хаг рассказал, как принял решение выгнать Роналду из «МЮ»

Нидерландский тренер Эрик тен Хаг, занимающий пост наставника «МЮ», вспомнил о том, как принял решение расстаться с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«У меня были на это свои причины. Думаю, они были очевидны, и я осознавал последствия такого решения. Но это моя работа и моя ответственность. Главный тренер обязан принимать такие решения. В тот момент у меня было около десяти дней, чтобы принять окончательное решение. Тогда я мыслил стратегически. Сейчас у меня нет беспокойства, я спокойно сплю по ночам», - передает слова тренера Goal.com.

Роналду покинул «МЮ» в конце ноября 2022 года. Напоследок португалец дал скандальное интервью Пирсу Моргану, в котором заявил, что не уважает тен Хага.