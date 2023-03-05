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Тен Хаг рассказал, как принял решение выгнать Роналду из «МЮ»

05 Марта 2023 • 13:36 Комментировать (1)

Нидерландский тренер Эрик тен Хаг, занимающий пост наставника «МЮ», вспомнил о том, как принял решение расстаться с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«У меня были на это свои причины. Думаю, они были очевидны, и я осознавал последствия такого решения. Но это моя работа и моя ответственность. Главный тренер обязан принимать такие решения. В тот момент у меня было около десяти дней, чтобы принять окончательное решение. Тогда я мыслил стратегически. Сейчас у меня нет беспокойства, я спокойно сплю по ночам», - передает слова тренера Goal.com.

Роналду покинул «МЮ» в конце ноября 2022 года. Напоследок португалец дал скандальное интервью Пирсу Моргану, в котором заявил, что не уважает тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Марта 2023 в 14:39
Да, этот козёл ещё и сна людей лишал... Хе..
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