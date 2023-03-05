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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» нацелились на одного вратаря

05 Марта 2023 • 13:28 Комментировать

23-летний голкипер Джордже Петрович, правами на которого владеет «Нью-Инглед Революшн», может переехать из США на Туманный Альбион. Как стало известно журналистам таблоида The Mirror, заинтересованность в услугах вратаря проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Сербский голкипер выступает в МЛС с апреля 2022 года, перейдя из клуба «Чукарички». Контракт футболиста с американским клубом рассчитан до декабря 2025 года. В его активе два поединка в составе национальной сборной Сербии.

Добавим, что основными голкипером «МЮ» является испанец Давид де Хеа, а в «Ливерпуле» первый номер - бразилец Алиссон Бекер.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Джордже Петрович трансферы футбола - лето 2023
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