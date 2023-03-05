У «Манчестер Юнайтед» серьёзная потеря перед матчем с «Ливерпулем»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рискует не сыграть в сегодняшнем поединке 26-го тура Английской премьер-лиги против «Ливерпуля». Об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Как стало известно источнику, 29-летний французский футболист пожаловался на дискомфорт в колене перед выездом на «Энфилд». В ближайшее время он пройдет медицинский осмотр. С большой вероятностью место Варана в основном составе «красных дьяволов» займет англичанин Гарри Магуайр.

Центральный матч тура между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 5 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.