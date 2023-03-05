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«Барселона» готовит трансферную бомбу – цель 4 игрока «Манчестер Сити»

05 Марта 2023 • 11:47 Комментировать

Каталонская «Барселона» проявляет интерес сразу к четырем футболистам, выступающим за «Манчестер Сити». Как стало известно журналистам портала Sport.es, в трансферном шорт-листе руководства «сине-гранатовых» находятся полузащитники Родри, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва и защитник Эмерик Лапорт.

Ранее в СМИ сообщалось, что английский топ-клуб готов отпустить Силву за 65 миллионов евро. Также «горожане» не против ухода Лапорта, которого планируют заменить хорватом Йошко Гвардиолом.

Гюндоган может перейти в «Барселону» на правах свободного агента, его контракт с «Сити» истекает летом. Что касается Родри, то клуб из Манчестера не собирается расставаться с испанцем в ближайшем будущем.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган Эмерик Лапорт Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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