«Барселона» готовит трансферную бомбу – цель 4 игрока «Манчестер Сити»

Каталонская «Барселона» проявляет интерес сразу к четырем футболистам, выступающим за «Манчестер Сити». Как стало известно журналистам портала Sport.es, в трансферном шорт-листе руководства «сине-гранатовых» находятся полузащитники Родри, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва и защитник Эмерик Лапорт.

Ранее в СМИ сообщалось, что английский топ-клуб готов отпустить Силву за 65 миллионов евро. Также «горожане» не против ухода Лапорта, которого планируют заменить хорватом Йошко Гвардиолом.

Гюндоган может перейти в «Барселону» на правах свободного агента, его контракт с «Сити» истекает летом. Что касается Родри, то клуб из Манчестера не собирается расставаться с испанцем в ближайшем будущем.