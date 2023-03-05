Фирмино подвёл итог карьеры в «Ливерпуле»

31-летний бразильский форвард Роберто Фирмино прокомментировал информацию об уходе из «Ливерпуля» по завершении нынешнего сезона.

«Это был отличный отрезок карьеры, но пришло время уходить. «Ливерпуль» был самым великим и успешным временем в моей карьере. Это было потрясающее путешествие», - приводятся слова нападающего в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Фирмино провел 17 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Трудовое соглашение бразильца с мерсисайдским клубом истекает по завершении нынешнего сезона.