Агент Фирмино подтвердил уход бразильца из «Ливерпуля»

Бразильский нападающий Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» по завершении сезона-2022/2023. Об этом рассказал футбольный агент Роджер Виттманн, представляющий интересы 31-летнего игрока.

«Роберто во второй части сезона хочет показать лучшую версию себя, чтобы красиво уйти. Роберто не планирует переговоров с клубом. Он заявил, что решение уже принято совместно с руководством «Ливерпуля», - передает слова агента Football Insider.

Бразилец выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Вместе с «красными» Роберто выигрывал Лигу чемпионов и становился чемпионом АПЛ.

В этом сезоне Фирмино провел 26 матчей, забил девять мячей и сделал четыре ассиста.