«Арсенал» хочет купить чемпиона мира

Аргентинский полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер может продолжить карьеру в Лондоне. Согласно сведениям журналистов портала Goal.com, заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляет лондонский «Арсенал». «Канониры» поборются за южноамериканца в летнее трансферное окно.

Действующее трудовое соглашение Алексиса с «чайками» рассчитано до середины 2025 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 42 миллиона евро.

Макаллистер стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале-2022 в Катаре. В нынешнем сезоне Премьер-лиги полузащитник забил шесть голов и сделал ассист в 20 матчах.