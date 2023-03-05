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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» хочет купить чемпиона мира

05 Марта 2023 • 11:06 Комментировать

Аргентинский полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер может продолжить карьеру в Лондоне. Согласно сведениям журналистов портала Goal.com, заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляет лондонский «Арсенал». «Канониры» поборются за южноамериканца в летнее трансферное окно.

Действующее трудовое соглашение Алексиса с «чайками» рассчитано до середины 2025 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 42 миллиона евро.

Макаллистер стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале-2022 в Катаре. В нынешнем сезоне Премьер-лиги полузащитник забил шесть голов и сделал ассист в 20 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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