Гакпо рассказал, с чем связан прогресс «Ливерпуля»

Новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо отметил прогресс команды в последних поединках Английской премьер-лиги.

«Ливерпуль» начал набирать обороты. У команды был непростой период, однако я считаю, что мы хорошо сыгрались. Теперь команда выигрывает матчи и показывает качественный футбол. Надеюсь, что продолжим в том же духе», - приводит слова нидерландского нападающего пресс-служба «красных».

После 24 проведенных матчей «Ливерпуль» набрал 39 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В текущем розыгрыше АПЛ Гакпо принял участие в семи встречах и забил два мяча.