В «Баварии» ответили, купят ли Кейна

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался об интересе к нападающему лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

«Кейн? Сейчас клуб не рассматривает этот трансфер. Мы подписали новый контракт с Чупо-Мотингом. Надеемся, что он продолжит забивать голы. А там будем смотреть», - передает слова функционера Sky Sports.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Срок контракта 29-летнего нападающего со «шпорами» истекает летом 2024 года. Его трансферный ценник – 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ форвард провел 26 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал две голевые передачи.