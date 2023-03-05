Фердинанд: «МЮ» будет успешнее «Ливерпуля» в ближайшие годы»

Бывший защитник сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд дал совет полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему и хавбеку «Вест Хэма» Деклану Райсу.

«На месте этих парней я бы выбрал «Юнайтед», а не «Ливерпуль», который находится в стадии стагнации. По моему мнению, «МЮ» будет намного успешнее мерсисайдцев в ближайшие годы», - передает слова Фердинанда BBC Sport.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице, а «Ливерпуль» располагается на шестой строчке.

Сегодня, 5 марта, команды проведут очный поединок на «Энфилде».