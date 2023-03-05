Зинченко прокомментировал победу «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Борнмутом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги. «Канониры» забили решающий мяч на последней минуте компенсированного времени.

«До самого-самого конца», - оставил сообщение украинский футболист в своих социальных сетях.

После 26 туров «Арсенал» с 63 набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Микеля Артеты опережают идущий следом «Манчестер Сити» на пять баллов.

В следующем матче чемпионата Англии «канониры» на выезде встретятся с «Фулхэмом».