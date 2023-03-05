«Реал» нацелился на бельгийского полузащитника из АПЛ

Мадридский «Реал» решил отказаться от борьбы за полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Как сообщает Defensa Central, «королевский» клуб отпугнул трансферный ценник, который немцы повесили на 19-летнего игрока. «Шмели» хотят выручить с продажи Джуда 150 миллионов евро.

Как сообщает источник, руководство «Реала» решило переключить свое внимание на других полузащитников. Приоритетным вариантом для «сливочных» стал бельгийский хавбек «Лестера» Юри Тилеманс. Контракт игрока с «лисами» истекает грядущим летом.

В текущем розыгрыше АПЛ Тилеманс провел 23 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.