Ван Дейк высказался о матче против «Манчестер Юнайтед»

Один из лидеров «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре чемпионата Англии.

«Очень важный матч для нас. Каждый захочет проявить себя наилучшим образом. Команда должна действовать уверенно и с агрессией. С нетерпением жду стартового свистка.

Очевидно, что сейчас «Ливерпуль» не в лучшей форме, а «Юнайтед» - наоборот. Но мы будем стараться показать свои лучшие качества. Чувствуем ответственность за результат», - цитирует нидерландца Metro.

Поединок состоится на стадионе «Энфилд» сегодня, 5 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по мск.