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Легенда «МЮ» Фердинанд объяснил, почему прекратил общаться с Лэмпардом

05 Марта 2023 • 08:02 Комментировать

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд рассказал о том, почему прекратил общение с бывшим полузащитником «Челси» Фрэнком Лэмпардом.

«Дух соперничества влияет на отношения между товарищами. Я и Фрэнк выросли вместе в «Вест Хэме», все знают об этом. Затем он перешел в «Челси», а я стал игроком «Ман Юнайтед». После этого мы перестали общаться. Так бывает, но при этом хочу подчеркнуть, что у нас не было конфликта», - передает слова Рио таблоид The Sun.

Фердинанд выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2014 год. Лэмпард защищал цвета «Челси» с 2001 по 2014 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Фрэнк Лэмпард Рио Фердинанд
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