Эмери: «Важная победа для уверенности в своих силах»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Астон Вилла» обыграла с минимальным счетом «Кристал Пэлас», добившись забитого мяча еще в первом тайме - пусть это и был автогол. Как оказалось, победа стала 500-й в карьере наставника «вилланов» Унаи Эмери. Он прокомментировал события прошедшего матча.

- Мы хотели выиграть и сохранить при этом ворота сухими - и это получилось. Очень важная победа для всеобщей уверенности в своих силах. Первый и второй тайм сильно отличались друг от друга. Конечно, первый тайм у нас получился лучше, мы забили, а во втором как-то утратили динамику, - цитирует слова Эмери BBC Sport.