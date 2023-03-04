Лопетеги: «Самое важное - сыграли насухо»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм», в середине недели покинувший Кубок Англии, проиграл с минимальным счетом «Вулверхэмптону». Наставник «волков», баскский специалист Хулен Лопетеги, больше всего доволен тем, что его команда смогла не пропустить.

- Три очка, очень, очень важных. Но, надо признать, что в первом тайме «Тоттенхэм» нас переигрывал. Был уверен, что сможем прибавить после перерыва, так и получилось. Мы даже смогли выиграть, но в АПЛ такие результаты даются очень, очень непросто. Нелегко сохранить сухими ворота, когда против тебя играют Кулушевски, Кейн, Хынмин, но у нас получилось, - цитирует Лопетеги BBC Sport.