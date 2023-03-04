Виейра: «Решения судей нужно уважать»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Астон Вилла» обыграла с минимальным счетом «Кристал Пэлас», добившись забитого мяча еще в первом тайме - пусть это и был автогол. Итоги матча прокомментировал Патрик Виейра - наставник «Кристал Пэлас». Он читает, что его команду чуть подвел незасчитанный гол.

- Да, тот незасчитанный гол был важным моментом, он чуть подвел нас, да еще и удаление. Сегодня в целом не было много шансов, но детали обернулись против нас. Тем не менее, решения судей нужно уважать, - цитирует слова Виейра BBC Sport.

В следующем туре «Кристал Пэлас» примет дома «Манчестер Сити».