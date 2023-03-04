Капитан «Вулверхэмптона»: «Добились всего вместе - страдали вместе, бегали вместе»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм», в середине недели покинувший Кубок Англии, проиграл с минимальным счетом «Вулверхэмптону». Успех своего клуба, который резко прибавил в последнее время и ранее забил три безответных мяча «Ливерпулю», прокомментировал капитан «волков» Рубен Невеш.

- Очень приятно, когда вся команда страдает, вся команда бегает, и вся команда добивается результата. Это воодушевляет. Мы действительно отработали ради этих трех очков. К счастью, сейчас есть время чуть отдохнуть, но потом снова будут важные игры, - цитирует Невеша BBC Sport.