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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стеллини: «Не хватает инстинкта убийцы»

04 Марта 2023 • 22:58 Комментировать
Вулверхэмптон
1:0
Тоттенхэм
окончен

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм», в середине недели покинувший Кубок Англии, проиграл с минимальным счетом «Вулверхэмптону». Временно тренирующий клуб Кристиан Стеллини, помощник заболевшего Антонио Конте, прокомментировал события игры.

- Игра была неплохой, особенно в начале. У нас в первом тайме были шансы не просто забить, но и убить игру. Этого не получилось, второй тайм получился не таким удачным, и за десять минут до конца игры мы пропустили. Мы сравнять счет не смогли. Нам не хватает инстинкта убийцы, в первом тайме были все шансы сделать это, убить игру, но мы не сделали, - цитирует слова Стеллини Sky Sports. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Кристиан Стеллини
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