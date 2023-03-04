Стеллини: «Не хватает инстинкта убийцы»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм», в середине недели покинувший Кубок Англии, проиграл с минимальным счетом «Вулверхэмптону». Временно тренирующий клуб Кристиан Стеллини, помощник заболевшего Антонио Конте, прокомментировал события игры.

- Игра была неплохой, особенно в начале. У нас в первом тайме были шансы не просто забить, но и убить игру. Этого не получилось, второй тайм получился не таким удачным, и за десять минут до конца игры мы пропустили. Мы сравнять счет не смогли. Нам не хватает инстинкта убийцы, в первом тайме были все шансы сделать это, убить игру, но мы не сделали, - цитирует слова Стеллини Sky Sports.