Макгинн: «Когда соперник остался в меньшинстве, стало сложнее»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Астон Вилла» обыграла с минимальным счетом «Кристал Пэлас», добившись забитого мяча еще в первом тайме - пусть это и был автогол. Защитник «вилланов» Джон Макгинн прокомментировал события игры, он отметил, что после удаления в стане «орлов» играть стало, как ни странно, сложнее.

- Чуть смешанные эмоции, но, в целом, я очень рад. Мы получили три очка, но после того, как соперник остался в меньшинстве, стали играть хуже. С этим надо будет что-то делать, - цитирует слова Макгинна BBC Sport.

В следующем матче «Астон Вилла» сыграет с «Вест Хэмом».