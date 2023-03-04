Кейн: «Очень плохое окончание недели»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм», в середине недели покинувший Кубок Англии, проиграл с минимальным счетом «Вулверхэмптону». Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил, что неделя сложилась очень плохо и он расстроен. Тем не менее, «Тоттенхэм» надеется на место в четверке лучших, в зоне Лиги чемпионов, напомнил Кейн.

- Очень плохая неделя, теперь остается только смотреть в будущее. У нас есть еще двенадцать-тринадцать игр, чтобы собраться и взять четвертое место. Надо думать о следующем матче, он уже скоро, - цитирует слова Кейна BBC Sport.