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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн: «Очень плохое окончание недели»

04 Марта 2023 • 21:33 Комментировать
Вулверхэмптон
1:0
Тоттенхэм
окончен

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм», в середине недели покинувший Кубок Англии, проиграл с минимальным счетом «Вулверхэмптону». Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил, что неделя сложилась очень плохо и он расстроен. Тем не менее, «Тоттенхэм»  надеется на место в четверке лучших, в зоне Лиги чемпионов, напомнил Кейн.

- Очень плохая неделя, теперь остается только смотреть в будущее. У нас есть еще двенадцать-тринадцать игр, чтобы собраться и взять четвертое место. Надо думать о следующем матче, он уже скоро, - цитирует слова Кейна BBC Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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