Эмери одержал 500 побед в карьере

В субботу «Астон Вилла» порадовала армию своих болельщиков. Бирмингемская команда обыграла «Кристал Пэлас» на своём поле в матче Премьер-лиги со счётом 1:0. Для главного тренера «вилланов» Унаи Эмери эта победа стала 500-й в тренерской карьере. Об этом сообщает пресс-служба «Астон Виллы». Клуб поздравил испанского специалиста с покорением этой отметки.

Унаи Эмери возглавил «Астон Виллу» осенью. В 14 матчах под руководством испанца команда отпраздновала семь побед при одной ничьей и шести поражениях.

На текущий момент «Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.