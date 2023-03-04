«Тоттенхэм» не смог реализовать уйму моментов и проиграл «Вулверхэмптону»

В 26-м туре АПЛ «Тоттенхэм» гостил у «Вулверхэмптона». Игра получилась событийной, но малорезультативной. Деян Кулушевски и Иван Перишич чудом не забили в первом тайме, но вратарь был на высоте. Педро Порро вовсе пробил в перекладину, а сразу после перерыва туда же попал Хынмин Сон. Пошла игра на встречных курсах, и мяч порой просто чудом не оказывался в сетке. В концовке голкипер гостей парировал опасный удар Рауля Хименеса, а Адама Траоре в падении ножницами добавил мяч в сетку рикошетом от перекладины.

1:0, «волки» уже в шести очках над зоной вылета, «шпоры» - четвертые.