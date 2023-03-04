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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» не смог реализовать уйму моментов и проиграл «Вулверхэмптону»

04 Марта 2023 • 20:05 Комментировать
Вулверхэмптон
1:0
Тоттенхэм
окончен

В 26-м туре АПЛ «Тоттенхэм» гостил у «Вулверхэмптона». Игра получилась событийной, но малорезультативной. Деян Кулушевски и Иван Перишич чудом не забили в первом тайме, но вратарь был на высоте. Педро Порро вовсе пробил в перекладину, а сразу после перерыва туда же попал Хынмин Сон. Пошла игра на встречных курсах,  и мяч порой просто чудом не оказывался в сетке. В концовке голкипер гостей парировал опасный удар Рауля Хименеса, а Адама Траоре в падении ножницами добавил мяч в сетку рикошетом от перекладины.

1:0, «волки» уже в шести очках над зоной вылета, «шпоры» - четвертые.

Протокол игры  
Вулверхэмптон1:0Тоттенхэм
(1:0) Траоре Адама82'  
Са ЖозеСемеду НелсонДоусон КрэйгКилман МаксХонни КастроЛемина Марио 46' (Траоре Адама ( 46') Невеш Рубен  45'Сарабия Пабло 67' (Моутинью Жоау ( 67') Луис Матеус II 67' (Кунья Матеус ( 67') Нету Педру 46' (Коллинз Натан ( 46') Коста Диего 29' (Хименес Рауль ( 29')
Запасные: Гомеш ТотиГомес ЖоаоБентли ДаниелАит-Нури Раян
Форстер ФрейзерРомеро КристианЛенгле КлеманДэвис Бен 85' (Ришарлисон ( 85') Порро Педро 81' (Эмерсон Жуниор ( 81') Перишич ИванСкипп ОливерХёйбьерг Пьер-ЭмильКулушевски Деян  61' 77' (Лукас Моура ( 77') Хын-Мин СонКейн Гарри
Запасные: Танганга ДжафетСарр Пап МатарДанджума АрноСанчес ДавинсонДайер ЭрикОстин Брендон
04 марта. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон
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