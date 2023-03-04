«Тоттенхэм» не смог реализовать уйму моментов и проиграл «Вулверхэмптону»

В 26-м туре АПЛ «Тоттенхэм» гостил у «Вулверхэмптона». Игра получилась событийной, но малорезультативной. Деян Кулушевски и Иван Перишич чудом не забили в первом тайме, но вратарь был на высоте. Педро Порро вовсе пробил в перекладину, а сразу после перерыва туда же попал Хынмин Сон. Пошла игра на встречных курсах, и мяч порой просто чудом не оказывался в сетке. В концовке голкипер гостей парировал опасный удар Рауля Хименеса, а Адама Траоре в падении ножницами добавил мяч в сетку рикошетом от перекладины.
1:0, «волки» уже в шести очках над зоной вылета, «шпоры» - четвертые.
Протокол игры
|(1:0) Траоре Адама82'
Са Жозе•Семеду Нелсон•Доусон Крэйг•Килман Макс•Хонни Кастро•Лемина Марио46' (Траоре Адама (46') •Невеш Рубен• 45'Сарабия Пабло67' (Моутинью Жоау (67') •Луис Матеус II67' (Кунья Матеус (67') •Нету Педру46' (Коллинз Натан (46') •Коста Диего29' (Хименес Рауль (29')
Запасные: Гомеш Тоти•Гомес Жоао•Бентли Даниел•Аит-Нури Раян
Форстер Фрейзер•Ромеро Кристиан•Ленгле Клеман•Дэвис Бен85' (Ришарлисон (85') •Порро Педро81' (Эмерсон Жуниор (81') •Перишич Иван•Скипп Оливер•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Кулушевски Деян 61'77' (Лукас Моура (77') •Хын-Мин Сон•Кейн Гарри
04 марта. Стадион "Молинью".
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