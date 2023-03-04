Автогол решил судьбу малособытийного матча «Астон Вилла» - «Кристал Пэлас»

«Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» встретились в 26-м туре АПЛ и провели матч фактически без ворот. Команды суммарно нанесли всего шесть ударов в сторону ворот, а в створ была всего одна попытка. Что касается голов, он был один, и то в свои ворота. Йоаким Андерсен на 27-й минуте подвел гостей. К тому же лондонцы провели последние полчаса вдесятером после красной карточки Шейку Дукуре.
«Астон Вилла» остается 11-й, соперник идет следом.
Протокол игры
|(1:0) Андерсен Йоаким27'
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Конса Эзри•Мингс Тайрон•Морено Алекс 66'70' (Динь Люка (70') •Соарес Дуглас• 80'Камара Бубакар I60' (Чамберс Калум (60') •Макгинн Джон•Буэндия Эмилиано•Рамси Джакоб69' (Бэйли Леон (69') •Уоткинс Олли85' (Дуран Джон (85')
Запасные: Янг Эшли•Синисало Вильями•Ольсен Робин•Траоре Бертран
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Дукуре Шейк 57'• 62'Самби Локонга Альберт-Мбойо81' (Макартур Джеймс (81') •Айю Джордан76' (Хьюз Уилл (76') •Олисе Майкл67' (Матета Жан-Филипп (67') •Эзе Эберечи 69'76' (Ахамада Науиру (76') • 82'Заха Уилфрид 88'
04 марта. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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