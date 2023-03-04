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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Автогол решил судьбу малособытийного матча «Астон Вилла» - «Кристал Пэлас»

04 Марта 2023 • 19:56 Комментировать
Астон Вилла
1:0
Кристал Пэлас
окончен

«Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» встретились в 26-м туре АПЛ и провели матч фактически без ворот. Команды суммарно нанесли всего шесть ударов в сторону ворот, а в створ была всего одна попытка. Что касается голов, он был один, и то в свои ворота. Йоаким Андерсен на 27-й минуте подвел гостей. К тому же лондонцы провели последние полчаса вдесятером после красной карточки Шейку Дукуре.

«Астон Вилла» остается 11-й, соперник идет следом.

Протокол игры  
Астон Вилла1:0Кристал Пэлас
(1:0) Андерсен Йоаким27'  
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКонса ЭзриМингс ТайронМорено Алекс  66' 70' (Динь Люка ( 70') Соарес Дуглас  80'Камара Бубакар I 60' (Чамберс Калум ( 60') Макгинн ДжонБуэндия ЭмилианоРамси Джакоб 69' (Бэйли Леон ( 69') Уоткинс Олли 85' (Дуран Джон ( 85')
Запасные: Янг ЭшлиСинисало ВильямиОльсен РобинТраоре Бертран
Гуаита ВисентеКлайн НатаниэльАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикДукуре Шейк  57'  62'Самби Локонга Альберт-Мбойо 81' (Макартур Джеймс ( 81') Айю Джордан 76' (Хьюз Уилл ( 76') Олисе Майкл 67' (Матета Жан-Филипп ( 67') Эзе Эберечи  69' 76' (Ахамада Науиру ( 76'  82') Заха Уилфрид  88'
Запасные: Витворт ДжосефМиливоевич ЛукаФергюсон Натан IIУорд ДжоэлРичардс КрисЭдуар Одсонн
04 марта. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Астон Вилла
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