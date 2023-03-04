Автогол решил судьбу малособытийного матча «Астон Вилла» - «Кристал Пэлас»

«Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» встретились в 26-м туре АПЛ и провели матч фактически без ворот. Команды суммарно нанесли всего шесть ударов в сторону ворот, а в створ была всего одна попытка. Что касается голов, он был один, и то в свои ворота. Йоаким Андерсен на 27-й минуте подвел гостей. К тому же лондонцы провели последние полчаса вдесятером после красной карточки Шейку Дукуре.

«Астон Вилла» остается 11-й, соперник идет следом.