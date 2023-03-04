«Как будто мы уже вылетели» - болельщики «Астон Виллы» возмущаются продаваемой на стадионе едой

Избалованные английские болельщики привыкли к вкусной еде и выпивке, продаваемых на стадионах, где проходят матчи АПЛ. Но поклонникам «Астон Виллы» в последнее время кажется, что их команда вылетела в Чемпионшип - по крайней мере, когда они заглядывают в буфет стадиона и заказывают там гамбургеры, которые продаются за пять фунтов стерлингов, но неприятно удивляют своей убогостью, что уже породило немалый ропот в социальных сетях клуба.

- Сухая булка, котлета, которая даже не покрывает поверхность булки, никакого соуса. Это не гамбургер, а преступление! Такое ощущение, что мы уже вылетели, - описал свое недовольство один их поклонников клуба.