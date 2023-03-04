​«Тоттенхэм» повесил ценник на звёздного Кейна

В летнее трансферное окно звёздный форвард Гарри Кейн может покинуть «Тоттенхэм». Как сообщает Football Insider, лондонский клуб повесил серьёзный ценник на своего лидера. «Шпоры» хотят выручить за Кейна более 100 миллионов фунтов (113 миллионов евро).

Гарри Кейн в настоящий момент находится на радаре «Манчестер Юнайтед», хотя «Тоттенхэм» предпочёл бы продать форварда в клуб из другой страны.

Действующий контракт связывает Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» до завершения сезона 2023/2024.

В 35 матчах сезона 2022/2023 Гарри Кейн забил 20 голов и отдал 4 результативных паса на партнёров.