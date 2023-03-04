​Появился ещё один претендент на Гвардиола

Защитник «РБ Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол находится на радарах многих европейских грандов. Как сообщает Fichajes, в гонку за 21-летним футболистом вступил английский «Тоттенхэм».

Эксперты портала transfermarkt оценивают Йошко Гвардиола в 75 миллионов евро. При этом «РБ Лейпциг» наверняка будет требовать за талантливого хорвата ещё больше денег.

Ранее Йошко Гвардиола слухи активно связывали с «Реалом», «Ливерпулем», «Челси», «Манчестер Сити» и несколькими другими клубами.

В сезоне 2022/2023 Йошко Гвардиол провёл за «РБ Лейпциг» 29 матчей. В них защитник записал на свой счёт два гола.