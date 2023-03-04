Дукуре: «Я был близок к уходу из «Эвертона»

Полузащитник «Эвертона» Абдулай Дукуре признался, что недавно мог покинуть команду. Напомним, ранее ходили слухи, что у хавбека был конфликт с бывшим тренером «ирисок» Фрэнком Лэмпардом.

«Честно говоря, я был близок к уходу из «Эвертона». В конце концов, я остался. Очень счастлив, что не ушёл, ведь я никогда не хотел покидать команду. Хочу продолжать здесь выступать и помогать партнёрам», – цитирует Дукуре EFC Daily.

В нынешнем сезоне Дукуре отметился провёл 15 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. Игрок проводит свой третий сезон в «Эвертоне» после перехода из «Уотфорда».